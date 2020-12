Haseloff zieht Gesetzentwurf zum Rundfunkstaatsvertrag zurück

Nachrichtenarchiv - 08.12.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Magdeburg: Sachsen-Anhalt blockiert die Erhöhung des Rundfunkbeitrags in Deutschland. Nach einem anhaltenden Streit in der Regierungskoalition zieht Ministerpräsident Haseloff den Gesetzentwurf zum Staatsvertrag vor der entscheidenden Abstimmung im Parlament zurück. Das teilte die Staatskanzlei heute mit. Weil alle Länder ihre Zustimmung bis Jahresende geben müssten, tritt der Vertrag samt Beitragsplus damit nicht in Kraft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.12.2020 11:15 Uhr