Harvard-Universität verklagt US-Regierung wegen Mittelkürzung

Washington: Die renommierte Harvard-Universität in Cambridge hat die US-Regierung wegen der Kürzung von Zuschüssen in Milliardenhöhe verklagt. In der Klageschrift heißt es, die Trump-Regierung gefährde die akademische Freiheit. Die Maßnahmen missachteten unter anderem den ersten Verfassungszusatz, der die Redefreiheit garantiere. Harvard-Präsident Garber sagte, die Regierung wolle kontrollieren, wen die Uni anstelle und unterrichte. US-Präsident Trump hatte die Einschnitte mit antisemitischen Protesten auf dem Campus begründet - und zwar nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Er drohte auch mit dem Entzug von Steuervorteilen und mit der Einstufung als sogenannnte "politische Organisation", sollte nicht der von ihm geforderte Kurswechsel erfolgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.04.2025 06:00 Uhr