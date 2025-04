Harvard: Regierung streicht Elite-Uni 2,2 Milliarden Dollar

US-Regierung friert Milliarden für Elite-Uni Harvard ein: Begründet wurde der Schritt mit angeblicher Missachtung von Bürgerrechten und unzureichendem Einsatz gegen Antisemitismus. Die Uni will eine Reihe von Forderungen der Regierung nicht erfüllen. Daraufhin ließ Trump Fördergelder in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar und mehrjährige Verträge mit Harvard in Höhe von 60 Millionen Dollar einfrieren.

