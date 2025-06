Harvard darf weiter Studierende aus dem Ausland aufnehmen

New York: Die US-Eliteuniversität Harvard darf weiter ausländische Studenten aufnehmen. Eine US-Bundesrichterin hat das gegenteilige Dekret von US-Präsident Trump außer Kraft gesetzt - und zwar so lange, bis in einer Hauptverhandlung darüber entschieden wird. Harvard klagt gegen Trumps Einreiseverbot für Studierende aus dem Ausland. Die US-Regierung hatte die Botschaften angewiesen, internationalen Studenten keine Visa mehr zu erteilen und der Universität Bundeszuschüsse in Milliardenhöhe gestrichen. Trump sagt, Harvard sei eine antisemitische und linksextreme Institution - und verweist auf pro-palästinensische Demonstrationen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2025 11:00 Uhr