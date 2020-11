Hartz IV-Sätze steigen ab Januar

Biden ruft Amerikaner zu Geduld auf

Washington: Der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden hat die Amerikaner angesichts der andauernden Auszählung der Stimmen zu Geduld aufgerufen. Biden schrieb auf Twitter: "Seid geduldig, Leute. Stimmen werden gezählt, und wir haben ein gutes Gefühl mit Blick darauf, wo wir stehen." Derzeit wird in fünf Bundesstaaten noch ausgezählt; und zwar in Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina und Pennsylvania. In all diesen Staaten sind die Abstände zwischen Biden und US-Präsident Trump sehr knapp. Allerdings hat Biden insgesamt einen so großen Vorsprung, dass er nur noch einen oder höchstens zwei Bundesstaaten gewinnen muss, um sich zum Wahlsieger erklären zu können. Trump dagegen müsste in vier oder fünf Staaten siegen, um sich im Amt halten zu können. Das Lager des republikanischen Präsidenten hat mittlerweile in vier der Bundesstaaten, in denen noch ausgezählt wird, Rechtsmittel eingelegt, zuletzt in Nevada. Die dortigen Verantwortlichen wiesen alle Manipulationsvorwürfe umgehend zurück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.11.2020 20:00 Uhr