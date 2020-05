Hartmann fordert Betriebsstop für Forschungsreaktor in Garching

München: Nachdem am Forschungsreaktor in Garching gestern radioaktives Material ausgetreten ist, fordern die Grünen einen Betriebsstop für die Anlage. Der Fraktionschef der Grünen im Landtag, Hartmann, sprach von einer wiederholten, unverantwortlichen Schlamperei. Dem BR sagte er, wenn Grenzwerte überschritten werden, gehe der Schutz der Menschen in der Region vor. Wörtlich sagte Hartmann: "Das heißt für uns, die Anlage darf in diesem Jahr nicht mehr angefahren werden." Gestern war am Reaktor in Garching radioaktives C-14 ausgetreten. Betreiber und bayerisches Umweltminister erklärten, für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 16:00 Uhr