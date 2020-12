Harter Lockdown nach Weihnachten wird wahrscheinlicher

Berlin: Angesichts einer neuen Rekordzahl an Corona-Todesfällen wird ein harter Lockdown nach Weihnachten immer wahrscheinlicher. Bundeskanzlerin Merkel warb bei der Haushaltsdebatte im Bundestag eindringlich für weitreichende Maßnahmen um den Jahreswechsel. So sollten nach ihren Worten bis zum 10. Januar Geschäfte geschlossen und die Schulferien verlängert oder auf Digitalunterricht umgestellt werden. Der Preis von 590 Corona-Toten innerhalb eines Tages sei nicht akzeptabel, sagte Merkel. Das Robert-Koch-Institut hatte heute diesen neuen Höchststand bei den Sterbefällen gemeldet. Kritik am gegenwärtigen Corona-Kurs kam von der Opposition. So warf die AfD der Regierung vor, der Lockdown richte mehr wirtschaftlichen Schaden an als er gesundheitlichen Nutzen bringe. Die FDP verlangte grundsätzlich mehr Berechenbarkeit der einzelnen Schritte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 16:00 Uhr