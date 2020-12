Harter Lockdown in Deutschland rückt näher

Nachrichtenarchiv - 13.12.2020 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor den heutigen Bund-Länder-Beratungen zeichnen sich bereits härtere Corona-Auflagen ab. Allen voran Kanzlerin Merkel und die Unions-Ministerpräsidenten wollen den geltenden Lockdown eher vor als nach Weihnachten verschärfen, wie der baden-württembergische Regierungschef Kretschmann erklärt hat. Aus Verhandlungskreisen hieß es außerdem, dass die strengeren Maßnahmen schon ab Mitte der Woche gelten sollen. So sollen ab dann unter anderem die meisten Geschäfte schließen. Der Handelsverband Deutschland fürchtet in diesem Fall den Verlust von bis zu 250.000 Arbeitsplätzen in den Innenstädten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.12.2020 03:00 Uhr