Harris will bei Wahlsieg Republikaner ins Kabinett holen

Savannah: Kamala Harris hat in ihrem ersten Interview seit ihrer Nominierung zur US-Präsidentschaftskandidatin der Demokraten Kritik der Republikaner zurückgewiesen, sie habe ihre Haltung zu wichtigen Themen geändert. Dem Sender CNN sagte sie, der wichtigste und bedeutendste Aspekt ihrer politischen Perspektive und Entscheidungen sei, dass ihre Werte gleich geblieben seien. Außerdem kündigte Harris für den Fall ihres Wahlsiegs an, dass sie einen Republikaner in ihr Kabinett holen würde, um das Land zu vereinen. Ihrem republikanischen Rivalen Trump warf sie vor, ein Programm vertreten zu haben, das die Vereinigten Staaten gespalten habe. Für illegale Migranten kündigte sie "Konsequenzen" an: Es gebe Gesetze, die befolgt werden müssten. Als Präsidentin werde sie diese Gesetze durchsetzen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.08.2024 09:45 Uhr