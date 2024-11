Harris verspricht reibungslose Machtübergabe an Trump

Washington: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Harris hat ihre gestrige Wahlniederlage eingeräumt. Das Ergebnis sei nicht das, wofür sie gekämpft habe, sagte Harris vor Anhängern. Sie rief zugleich zum Einsatz für die Demokratie auf. Harris gratulierte dem gewählten Präsidenten Trump telefonisch zum Wahlsieg und versprach eine reibungslose Machtübergabe. Trump nahm seinerseits eine Einladung des scheidenden Präsidenten Biden ins Weiße Haus an. Biden würdigte - so wörtlich - Mut und Integrität der unterlegenen Kandidatin. Trump hat die Wahl unerwartet deutlich gewonnen und in allen umkämpften "Swing States" den Sieg davongetragen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2024 07:00 Uhr