Harris sammelt mehr als eine halbe Milliarde Dollar an Spenden ein

Washington: Die US-Demokratin Harris hat für ihren Präsidentschaftswahlkampf bereits mehr als eine halbe Milliarde Dollar an Spenden eingesammelt. Innerhalb von gut vier Wochen kamen nach Angaben ihres Teams konkret 540 Millionen zusammen. Das ist nach den Worten von Harris' Teamleiter die höchste Summe, die jemals für eine Präsidentschaftskampagne in dieser Zeitspanne gesammelt wurde. Allein 82 Millionen Dollar wurden demnach während des Parteitags der Demokraten gesammelt, der von Montag bis Donnerstag in Chicago abgehalten wurde. Dort nominierten die Delegierten Harris offiziell.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 17:00 Uhr