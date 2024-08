Harris lehnt Trumps Bedingungen für TV-Duell ab

Washington: In den USA gibt es Streit zwischen den Demokraten und den Republikanern über das nächste TV-Duell vor der Präsidentschaftswahl. Ex-Präsident Trump erklärte, er wolle gegen die demokratische Bewerberin Harris antreten, allerdings nur beim Sender "FoxNews" und mit Publikum im Saal. Zudem solle die Debatte am 4. September stattfinden. Harris lehnt dies aber ab. Sie forderte Trump auf, am ursprünglich mit Präsident Biden geplanten TV-Duell am 10. September in den Studios von "ABC" festzuhalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.08.2024 06:30 Uhr