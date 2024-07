Harris ist einzige Kandidatin für demokratische Nominierung

Washington: US-Vizepräsidentin Kamala Harris steht als einzige Kandidatin für die Nominierung der US-Demokraten zur Präsidentschaftswahl fest. Die Partei bereite nun die formelle Nominierung vor, hieß es. Am Montag will Harris den Angaben zufolge ihren Vizekandidaten bekannt geben. - Laut einer aktuellen Umfrage konnte Harris in einigen Schlüsselstaaten gegenüber dem republikanischen Ex-Präsidenten Trump aufholen.

