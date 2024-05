Hardliner To Lam wird neuer Präsident von Vietnam

Hanoi: In Vietnam ist zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren ein neuer Präsident vereidigt worden. Die Nationalversammlung wählte To Lam, Mitglied des Politbüros der Kommunistischen Partei, zum Staatsoberhaupt. Sein Vorgänger war im März wegen eines Korruptionsskandals zurückgetreten. To Lam gilt als Hardliner im Umgang mit der vietnamesischen Demokratiebewegung. Seit er 2016 Minister für öffentliche Sicherheit wurde, sind immer wieder Aktivisten und Blogger festgenommen worden. Laut einem Urteil des Berliner Kammergerichts soll er zudem 2017 die Entführung eines vietnamesischen Ex-Managers im Tiergarten in Auftrag gegeben haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2024 09:00 Uhr