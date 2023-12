Hapag-Lloyd setzt Schiffsverkehr durch den Suezkanal aus

Hamburg: Nach Angriffen auf Handelsschiffe lässt die betroffene Reederei Hapag-Lloyd vorerst keine Frachter mehr durch den Suezkanal fahren. Ein Sprecher kündigte an, man werde am Montag erneut über die Lage beraten. In der Meerenge zwischen dem Jemen und Dschibuti war ein Containerschiff unter Beschuss geraten. Dabei wurden einige Container beschädigt, verletzt wurde niemand. Zuvor war bereits ein Frachter der dänischen Reederei Maersk angegriffen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.12.2023 01:00 Uhr