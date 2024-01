Hans-Georg Maaßen ist aus der CDU ausgetreten

Berlin: Der umstrittene ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Maaßen, ist nicht mehr Mitglied der CDU. Eine Sprecherin bestätigte den Eingang des Austrittsschreibens in der Parteizentrale. Darin erhebt Maaßen schwere Vorwürfe gegen die Partei. Diese vertrete Positionen, die nicht mit einem freiheitlichen und christlichen Menschenbild vereinbar seien. Die CDU sei verantwortlich für die - so wörtlich - Migrationskatastrophe und die Ausgrenzung politisch Andersdenkender. Maaßen warf Parteichef Merz vor, den Kurs seiner Vorgängerin Merkel "in Richtung Neosozialismus" fortzusetzen. Maaßen bereitet derzeit die Gründung einer neuen, rechtskonservativen Partei vor, der sogenannten Werteunion.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2024 20:00 Uhr