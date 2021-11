Hans fordert Ministerpräsidentenkonferenz wegen Omikron-Variante

Nachrichtenarchiv - 27.11.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die Behörden in Hessen befürchten, dass sich ein Reiserückkehrer aus Südafrika mit der neuen Omikron-Variante des Corona-Virus infiziert hat. Laut dem hessischen Sozialminister Klose wurden bei dem Mann mehrere für die Variante typische Mutationen gefunden. Die Probe muss aber noch vollständig sequenziert werden, um festzustellen, ob es sich wirklich um Omikron handelt. Angesichts des ersten Verdachtsfalls in Deutschland hat der saarländische Regierungschef Hans eine baldige Ministerpräsidentenkonferenz gefordert. Jeder Tag zähle, sagte der CDU-Politiker. Es brauche rasch bundeseinheitliche Maßnahmen zur Eindämmung, Engpässe bei der Bereitstellung von Impfstoff müssten mit aller Macht beseitigt werden. Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, empfiehlt mit Blick auf das rasante Infektionsgeschehen umfassende Kontaktbeschränkungen. In einer Stellungnahme heißt es, diese sollten schon in der kommenden Woche eingeführt werden und wenige Wochen andauern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2021 14:00 Uhr