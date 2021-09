Hans-Böckler-Stiftung plädiert für Erhöhung des Mindestlohns

Nachrichtenarchiv - 03.09.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Eine Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro würde sich positiv auf die deutsche Wirtschaft auswirken. Das ist das Ergebnis einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Darin wird empfohlen, den Mindestlohn von derzeit 9 Euro 60 bis Ende 2022 in drei Stufen auf zwölf Euro zu erhöhen. Dann gäbe es in Deutschland erheblich weniger Minijobs, dafür in gleicher Größenordnung mehr Jobs in Teil- und Vollzeit, heißt es laut SZ in der Studie. Dies würde Deutschlands Wirtschaftsleistung um 50 Milliarden Euro jährlich steigern, das entspreche etwa 1,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. SPD und Grüne fordern einen Stundensatz von zwölf Euro in ihren Wahlprogrammen. Eine Erhöhung des Mindestlohns ist angesichts der Corona-Krise umstritten.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.09.2021 01:00 Uhr