Hannover-Messe: Scholz setzt auf neue Impulse zur CO2-Neutralität

16.04.2023

Hannover: Bundeskanzler Scholz erhofft sich von der Hannover Messe entscheidende Impulse für eine wettbewerbsfähige Industrie und den Umbau in Richtung CO2-Neutralität. Zum Start der weltgrößten Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik sagte Scholz, viele zentrale Themen der Messe hätten mit dem industriellen Aufbruch zu tun, den Deutschland vorhabe. Er kündigte an, Rohstoffpartnerschaften mit Ländern wie Indonesien auszubauen, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Indonesien ist in diesem Jahr Gastland der Hannover-Messe und mit mehr als 150 Unternehmen vertreten. Laut Niedersachsens Ministerpräsident Weil präsentieren mehr als 500 Aussteller Technologien zur Wasserstoff-Nutzung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Nutzung Künstlicher Intelligenz in der Produktion.

