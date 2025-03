Hannover Messe öffnet für Besucher

Hannover: Die weltgrößte Ausstellung für Maschinenbau und Elektrotechnik öffnet am Vormittag für das Publikum. Bei der Hannover-Messe zeigen rund 4000 Aussteller aus mehr als 60 Ländern bis Freitag ihre Neuheiten. Beim traditionellen Kanzlerrundgang will sich der geschäftsführende Bundeskanzler Scholz am Vormittag einen Überblick verschaffen. Bei der feierlichen Eröffnung am Abend stärkte Scholz dem Partnerland der Messe, Kanada, den Rücken. Mit Blick auf die Zollpolitik von US-Präsident Trump gegenüber Kanada sagte Scholz wörtlich: "Wir stehen an Eurer Seite".

