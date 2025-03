Hannover dreht Spiel auf Schalke und gewinnt 2:1

In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Hannover mit zwei späten Toren das Spiel auf Schalke noch gedreht: Am Ende hieß es 2:1 für die Niedersachsen. Tabellenführer bleibt der HSV nach einem 3:0 in Magdeburg.

