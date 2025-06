Hannelore-Elsner-Preis geht an Leonie Benesch

Die Filmschauspielerin Leonie Benesch erhält dieses Jahr den Hannelore-Elsner Preis: Das hat der Leiter des Fünf-Seen-Festivals, Matthias Hellwig, bekannt gegeben. Benesch hatte unter anderem in dem Oscar-nominierten Film "Das Lehrerzimmer" und aktuell in "Heldin" über den Alltag einer Krankenschwester tragende Rollen gespielt. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert und wird im September in Starnberg verliehen. Vor Benesch hatten unter anderem Nina Hoss und Sandra Hüller die Auszeichnung erhalten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2025 15:00 Uhr