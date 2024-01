Hannah Herzsprung wird mit Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet

München: Die Schauspielerin Hannah Herzsprung erhält den Bayerischen Filmpreis. Wie die Staatskanzlei mitgeteilt hat, wird sie für ihre Rolle in dem Film "15 Jahre" in der Kategorie Beste Darstellerin ausgezeichnet. Staatsminister Herrmann würdigte Herzsprung als schauspielerisches Ausnahmetalent. Mit ihrer Auszeichnung schließe sich ein Kreis, nachdem sie für den Film "Vier Minuten" im Jahr 2006 bereits den Bayerischen Filmpreis als bestes weibliches Nachwuchstalent erhalten habe, so Herrmann. Verliehen wird der Filmpreis am 19. Januar in München.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.01.2024 11:45 Uhr