Handynutzer sollen Funklöcher ausfindig machen

Bonn: Damit die Handynetze in Deutschland besser werden, sollen die Nutzer in der kommenden Woche mithelfen. Dafür können sie mit einer App der Bundesnetzagentur Breitbandmessungen durchführen. Von den Ergebnissen verspricht sich die Agentur ein genaues Bild über die Qualität der Handynetze. Das hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verbessert, es gibt aber mancherorts immer noch schwache Verbindungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2025 11:00 Uhr