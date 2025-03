Handwerksverband fordert Streichung eines gesetzlichen Feiertags

Osnabrück: Der Deutsche Handwerksverband fordert, einen gesetzlichen Feiertag zu streichen. Verbandschef Dittrich sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", "das brächte ein paar Milliarden". Nach seinen Worten würde dies vor allem das Signal senden, dass die aktuellen Herausforderungen gemeinsam angenommen werden. Zuvor hatten sich schon Wirtschaftsexperten dafür ausgesprochen, einen Feiertag zu streichen. Dagegen betont der DGB, dass Arbeitnehmer schon genug leisten würden, was man an der hohen Anzahl an Überstunden sehen könne. Neun Feiertage sind in allen Bundesländern einheitlich geregelt, darüber hinaus gibt es Unterschiede. Bayern hat mit mindestens zwölf die meisten.

