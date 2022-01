Handwerkspräsident kritisiert geringen Respekt für berufspraktische Ausbildung

Nachrichtenarchiv - 29.01.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels hat der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Wollseifer, den geringen Respekt der Gesellschaft für eine berufspraktische Ausbildung und Arbeit angeprangert. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte er, es sei dringend eine Kehrtwende nötig. Der Gesellschaft und der Wirtschaft müsse daran gelegen sein, wieder mehr junge Menschen für handwerkliche Berufe zu begeistern. Nur mit genügend Azubis habe man die dringend nötigen Fachkräfte der Zukunft. Wollseifer sagte, auf junge Menschen warteten anspruchsvolle und zukunftsrelevante Tätigkeiten. Diese Einsicht sei aber in Gesellschaft und Politik noch nicht verbreitet. Er verwies darauf, dass all die Vorhaben besonders im Klima- und Umweltschutz mit dem jetzigen Stamm an Beschäftigten im Handwerk nicht hinzubekommen sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2022 08:00 Uhr