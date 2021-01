Handwerkspräsident fordert schnellere Auszahlung der Corona-Hilfen

Nachrichtenarchiv - 09.01.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Wollseifer, hat eine schnellere Auszahlung der Corona-Staatshilfen gefordert. In der Rheinischen Post appellierte er an die Bundesregierung, die Hilfen für Betriebe außerdem nochmals zu erhöhen und das Verfahren weiter zu vereinfachen. Das Geld aus den November- und Dezemberhilfen sowie aus der Überbrückungshilfe drei müsse endlich fließen, und zwar nach Vorschriften, die nachvollziehbar und eindeutig seien. Zwar seien die Abschlagszahlungen auf maximal 50.000 Euro pro Antrag erhöht worden. Weil sie aber auf höchstens 50 Prozent des insgesamt beantragten Zuschusses begrenzt sind, reicht das laut Wollseifer in sehr vielen Fällen nicht aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.01.2021 05:00 Uhr