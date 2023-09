Handwerkspräsident fordert leichtere Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt

Berlin: Handwerkspräsident Dittrich hat sich für eine unbürokratischere Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ausgesprochen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte er, Unternehmen sollten selbst entscheiden, wen sie in den Betrieben beschäftigen können - und zwar auch ohne vorherige Sprachtests und Integrationskurse. Durch das Arbeiten lernten Geflüchtete die Sprache möglicherweise schneller und integrierten sich auch leichter. Grundsätzlich können Geflüchtete in Deutschland nach drei Monaten eine Arbeit aufnehmen. Allerdings gibt es nach den Worten des Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks zu viele Ausnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 06:00 Uhr