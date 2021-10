Handwerkspräsident fordedrt rasche Regierungsbildung

Nachrichtenarchiv - 01.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Handwerkspräsident Wollseifer hat die Parteien aufgerufen, bei der Regierungsbildung keine Zeit zu verlieren. Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, er erwarte konzentrierte Gespräche. Eine monatelange Hängepartie wie nach der Wahl 2017 könne man sich nicht leisten. Das, so Wollseifer, bremse die Wirtschaft aus. Grüne und FDP beraten heute zum zweiten Mal miteinander. Politiker beider Parteien signalisierten bereits ihre Bereitschaft zu Zugeständnissen. Am Sonntag will dann die SPD mit Grünen und FDP die Bedingungen einer Ampel-Koalition sondieren - und zwar getrennt von einander. Auch die Union will beraten - zunächst mit der FDP und dann mit den Grünen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2021 07:00 Uhr