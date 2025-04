Handwerkspräsident Dittrich warnt vor steigenden Sozialabgaben

Berlin: Der Präsident des deutschen Handwerks, Dittrich, befürchtet, dass die Sozialversicherungsbeiträge weiter steigen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD stünde nichts dazu, wie man die ausufernden Kosten für die sozialen Sicherungssysteme in den Griff bekommen wolle, sagte Dittrich den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er sprach von einem "Kosten Tsunami", der vor allem das Handwerk beträfe. Lohnintensive Leistungen könnten unbezahlbar werden, so Dittrich. Ein Prozent mehr etwa bei den Krankenkassenbeiträgen bedeuten laut ihm 19 Milliarden Euro mehr Belastung. Mehrere Experten, wie der Essener Gesundheitsökonom Wasem und der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, hatten ebenfalls vor steigenden Sozialbeiträgen gewarnt und den Koalitionsvertrag kritisiert. Es fehle an konkreten Vorschlägen, wie man das Problem lösen wolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2025 12:00 Uhr