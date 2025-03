Handwerksmesse ist unter schwierigen Vorzeichen eröffnet worden

München: Am Vormittag ist die Internationale Handwerksmesse in der bayerischen Landeshauptstadt eröffnet worden. Schwerpunkte der Messe sind die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fachkräftesicherung. Das Handwerk klagt insbesondere über zu viel Bürokratie und schlechte politische Rahmenbedingungen. Der Appell, dies zu ändern, ging an die Politiker, die zur Eröffnung der IHM kamen, wie Bayerns Ministerpräsident Söder und Bundeswirtschaftsminister Habeck. Der Grünen-Politiker hat sich am Rande der Handwerksmesse auch zu dem von Union und SPD geplanten Milliardenpaket geäußert. Habeck zeigte sich offen für eine Teil-Einigung. Im Bereich Sicherheit und Verteidigung sei Eile geboten sei. Ihre Zustimmung im Bundestag für ein Sondervermögen für die Infrastruktur knüpfen die Grünen weiter an Bedingungen. Co-Parteichefin Brantner sagte, wichtig sei, dass Geld bei den Kommunen ankomme. Man wolle in die Zukunft investieren, alles andere sei unfair gegenüber der nächsten Generation.

