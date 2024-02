Handwerksmesse in München mit Appellen an die Politik gestartet

München: Bei der Eröffnung der Internationalen Handwerksmesse hat die Branche die Politik dazu aufgefordert, mehr gegen die schwache Konjunktur zu tun. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Dittrich, sprach in seiner Rede in München von einer schlechten Stimmung. In vielen Betrieben leerten sich die Auftragsbücher, Investitionen würden ausgebremst. Dittrich plädierte für eine bessere Anerkennung der Handwerksausbildung- und Berufe. Bundeswirtschaftsminister Habeck ging auf den Fachkräftemangel in Deutschland ein und sprach von zu großen Hürden bei der Ausbildung. Nach seinen Worten könnten zum Beispiel Wohnmöglichkeiten an den Berufsschulen geschaffen werden.

