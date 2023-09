Handwerk will Geflüchtete schneller in den Arbeitsmarkt integrieren

Berlin: Angesichts des Fachkräftemangels fordert das Handwerk, dass Geflüchtete schneller und unbürokratisch in den Arbeitsmarkt integriert werden. Wie der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Dittrich, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte, sollte ein Unternehmer selbst entscheiden, wen er in seinem Betrieb beschäftigen kann. Das müsse auch ohne Sprachkurs und Integrationstest möglich sein. Man müsse pragmatischer werden, so Dittrich. Bereits gestern hatte sich der Deutsche Städte- und Gemeindebund dafür ausgesprochen, dass Geflüchtete mit einer Bleibeperspektive sofort arbeiten dürfen. Auch Bundeskanzler Scholz unterstützt diesen Vorschlag. Bisher können viele Geflüchtete in Deutschland frühestens nach drei Monaten eine Beschäftigung aufnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 16:00 Uhr