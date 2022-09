Handwerk vermisst Kompass bei Fachkräftestrategie

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit Schauern oder Gewittern bei 23 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit örtlichen Schauern und Gewittern. Schwül-warm bei 23 bis 27 Grad. In der Nacht zeitweise klar, später Regen und Gewitter. Die Aussichten: Morgen teils gewittrige Regenfälle, am Freitag wechselhaft mit Schauern und Gewittern. Am Samstag überwiegend bewölkt, örtlich gewittriger Regen. Höchstwerte 16 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.09.2022 11:15 Uhr