Handwerk und Grüne fordern leichteren Zugang zum Abeitsmarkt für Geflüchtete

Berlin: In der Debatte über den Umgang mit Flüchtlingen fordern Vertreter aus Wirtschaft und Politik einen leichteren Zugang zum Arbeitsmarkt. Der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Dittrich, sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, Unternehmer sollten selbst entscheiden, wen sie in ihren Betrieb beschäftigen können. Das sollte ohne Sprachtests und Integrationskurse möglich sein. Unterstützung kam von der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Dröge. Der gleichen Zeitung sagte sie, es brauche endlich eine vollständige Abschaffung der noch bestehenden Arbeitsverbote für Geflüchtete. Sie reagierte damit auf einen Vorstoß des Deutsche Städte- und Gemeindebundes. Hauptgeschäftsführer Landsberg hatte sich dafür ausgesprochen, Flüchtlingen mit Bleibeperspektive von Anfang an die Arbeitsaufnahme zu gestatten. Der Bedarf am Arbeitsmarkt sei da. Auch Bundeskanzler Scholz sprach sich dafür aus, dass mehr Asylbewerber arbeiten können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.09.2023 17:00 Uhr