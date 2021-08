Handwerk: Steuererhöhungen Gift für wirtschaftliche Entwicklung

Kampf gegen Waldbrände in Südeuropa

Athen: In Griechenland, Italien und der Türkei kämpfen die Menschen weiter gegen zahllose Waldbrände. Auf der griechischen Insel Euböa breiten sich die Flammen unkontrolliert aus. Satellitenbilder zeigen, dass der Nordteil mittlerweile durch die unzähligen Großfeuer fast vollständig vom Rest der Insel abgeschnitten ist. Rettungskräfte, Freiwillige und Einwohner konnten die Flammen nicht in Schach halten, sondern wurden von ihnen Richtung Küste getrieben. Boote standen dort bereit, um die Menschenin Sicherheit zu bringen. Auch auf der Halbinsel Peloponnes und auf Kreta toben weiterhin unkontrolliert die Brände. In Italien sind Hotels, Campingplätze und Wohnhäuser der Adria-Gemeinde Campomarino evakuiert worden. In die ebenfalls stark von Waldbränden betroffenen Region Kalabrien entsendet die Zivilschutzbehörde Verstärkung. Auch im südwesttürkischen Mugla kämpfen Einsatzkräfte und freiwillige Helfer weiter gegen die Flammen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2021 07:00 Uhr