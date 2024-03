Handwerk schlägt probeweise Aussetzung von Berichtspflichten vor

Berlin: Das deutsche Handwerk fordert, probeweise auf alle Dokumentations- und Nachweispflichten zu verzichten. Der Präsident des Zentralverbands, Dittrich, sagte der "Rheinischen Post", man könnte die Regeln befristet für zwei Jahre aussetzen. Dann könne man schauen, ob es ohne sie - so wörtlich - aus dem Ruder läuft. Es geht nach seinen Worten jetzt darum, für verlässliche und bezahlbare Energie zu sorgen, Fachkräfte zu mobilisieren und die Digitalisierung voranzubringen. Dazu sei es nötig, bürokratische Hürden zu beseitigen, so Dittrich. Er kenne aktuell keine Branche mehr, in der es gut laufe. Die Menschen hätten Angst, ihren Wohlstand zu verlieren, wenn sich nicht schnell etwas ändere.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2024 10:00 Uhr