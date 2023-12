Handwerk erwartet schwieriges Jahr

Berlin: Das Handwerk in Deutschland erwartet ein schwieriges neues Jahr. Für die Verbraucher bedeutet das steigende Preise. Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, sagte, natürlich gingen Rezession, Inflation und Kostentreiber wie der sprunghaft höhere CO2-Preis auch am Handwerk nicht spurlos vorbei. Dadurch sei ein genereller Preisrückgang nicht in Sicht. Die Zukunftsaussichten werden laut Dittrich für alle Bereiche im Handwerk schlechter. Selbst die Sanitär-, Heizungs- und Klimabetriebe geben an, dass der Auftragsvorlauf geringer geworden ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2023 06:00 Uhr