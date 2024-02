Handgemenge mit Bauern vor Messebesuch Macrons

Paris: Die Landwirtschaftsmesse am Rande der französischen Hauptstadt wird von Bauernprotesten überschattet. Vor den Toren des Messegeländes ist es am Morgen zu einem Handgemenge zwischen Sicherheitskräften und Landwirten gekommen. Die Messe konnte deswegen erst mit eineinhalb Stunden Verspätung beginnen. Präsident Macron traf sich in einem geschlossenen Raum im Messegebäude mit Branchenvertretern. Danach kündigte er weitere Maßnahmen an, um Landwirten zu helfen. Unter anderem soll ein Sonder-Budget für in Not geratene Bauern eingerichtet werden. Wegen der Proteste wird Macron heute nicht an einer Schalte der G7-Staaten zum zweiten Jahrestag des Ukrainekriegs teilnehmen. Der Elysee-Palast teilte mit, Macron werde den ganzen Tag auf der Agrarmesse bleiben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.02.2024 15:00 Uhr