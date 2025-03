Handelsverband wirbt für wöchentliche Höchstarbeitszeit

Berlin: Der Deutsche Handelsverband unterstützt den Vorstoß von Union und SPD für eine wöchentliche Höchstarbeitszeit. Verbandspräsident von Preen sagte den "Funke"-Zeitungen, der Vorschlag wäre ein Beitrag für mehr Flexibilität und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Laut Arbeitszeitgesetz darf die Arbeitszeit an Werktagen in der Regel acht Stunden nicht überschreiten. Union und SPD hatten in ihrem Sondierungspapier angekündigt, im Einklang mit EU-Recht eine wöchentliche Höchstarbeitszeit zu ermöglichen. Arbeitnehmervertreter lehnten die Pläne ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.03.2025 09:00 Uhr