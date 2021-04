Handelsverband sieht Test-Regelungen beim Einkaufen skeptisch

Krankenhausgesellschaft fordert Finanzierung von Bayerns Kliniken langfristig zu sichern

München: Die Bayerische Krankenhausgesellschaft mahnt eine langfristige stabile Finanzierung der Kliniken an. Geschäftsführer Engehausen erklärte, momentan sei die Übernahme der Betriebsausgaben zwar geregelt, aber die Corona-Pandemie werde die Krankenhäuser auch in den kommenden Jahren weiter belasten. Man müsse zudem im Blick haben, dass die Kommunen in den kommenden Jahren mit weniger Geld rechneten und so Defizite ihrer Kliniken nicht mehr ausgleichen könnten. Hier sei auch der Bund gefragt, so Engehausen. Die momentane Versorgung von Covid-Patienten in mehr als 150 Krankenhäusern sei in großem Maße gewährleistet. Diese Möglichkeit müsse auch langfristig erhalten bleiben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2021 12:45 Uhr