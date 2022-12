Handelsverband meldet großen Run auf Feuerwerkskörper

Nachrichtenarchiv - 31.12.2022 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Trotz Inflation und steigender Preise verkaufen sich Feuerwerkskörper im Freistaat heuer sehr gut. Das meldet der Handelsverband Bayern. Die Nachfrage sei enorm, sagte Geschäftsführer Ohlmann. Viele Händler seien mit dem Nachfüllen der Regale nicht mehr nachgekommen. In manchen Läden habe es gewirkt wie ein "Kampf um die letzte Rakete", so Ohlmann wörtlich. Ähnlich sehe es auch in anderen Bundesländern aus. Beim Silvesterfeuerwerk müssen Feiernde einiges beachten: So ist das Abfeuern grundsätzlich verboten in der Nähe von Krankenhäusern, Seniorenheimen, Schlössern, Burgen und Residenzen. Außerdem haben viele Städte eigene Vorgaben erlassen: In der Regensburger Altstadt etwa ist gar kein Feuerwerk erlaubt. In Augsburg und anderen Städten mit historischen Zentren ist Pyrotechnik grundsätzlich verboten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2022 06:45 Uhr