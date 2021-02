Handelsverband fordert Öffnung aller Läden schon vor Erreichen der 50er-Inzidenz

USA treiben Rückkehr in UN-Menschenrechtsrat voran

Washington: Die Regierung von US-Präsident Biden treibt offenbar die Rückkehr in den UN-Menschenrechtsrat voran. Wie aus Regierungskreisen verlautete, will Außenminister Antony Blinken heute in Genf bekanntgeben, dass die USA zunächst als Beobachter in das Nebenorgan der UN-Vollversammlung zurückkehren. Angestrebt wird eine Rückkehr als Mitgliedsstaat per Wahl. Als Beobachter werden die USA in dem Gremium kein Stimmrecht haben. Bidens Vorgänger Trump hatte der UN-Organisation für Menschenrechte 2018 den Rücken gekehrt und dies unter anderem mit der Zusammensetzung des Gremiums begründet. Zu den Mitgliedsstaaten gehören derzeit unter anderen China, Kuba, Russland und Venezuela, also Staaten, denen in der Vergangenheit selbst Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.02.2021 05:00 Uhr