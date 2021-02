Handelsverband fordert Öffnung aller Läden

Nachrichtenarchiv - 08.02.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Handel fordert vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch eine baldige Öffnung aller Geschäfte. HDE-Geschäftsführer Genth sagte der "Welt", sicheres Einkaufen gehe auch unter Pandemiebedingungen. Lebensmittelhändler und Drogerien bewiesen seit Monaten, dass dies unter Einhaltung strikter Hygiene- und Abstandsregeln möglich sei. Alle müssten lernen, mit dem Virus zu leben. Dazu gehörten Öffnungen schon bevor der Inzidenzwert von 50 erreicht sei, so Genth. In diesem Zusammenhang kritisierte er Bundeswirtschaftsminister Altmaier, der in der "Bild-Zeitung" eine Öffnung der Gastronomie erst zum Frühlingsanfang oder sogar erst an Ostern in Aussicht gestellt hatte. Einen Lockdown bis dann würden viele Geschäfte nach Genths Ansicht nicht überleben. Er forderte, die Politik müsse damit aufhören, immer nur Worst-Case-Szenarien zu entwerfen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 08.02.2021 02:00 Uhr