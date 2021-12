Handelsverband fordert leichteren Zugang in die Geschäfte

Nachrichtenarchiv - 12.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Handelsverband Deutschland regt an, die 2G-Regel in den Läden wieder abzuschaffen. Derzeit dürfen nur Geimpfte und Genesene Geschäfte jenseits des täglichen Bedarfs betreten. Diese Regeln schrecken aber nach Ansicht von HDE-Hauptgeschäftsführer Genth die Kunden ab und erfordern mehr Personal. Genth schlägt vor, es bei Stichprobenkontrollen zu belassen. Außerdem solle bundesweit die sogenannte Bändchen-Regelung gelten: Wer einmal kontrolliert wurde, bekommt ein Bändchen ums Handgelenk und damit für einen Tag Zutritt zu allen Geschäften. Das gilt schon in einigen Bundesländern, nicht aber in Bayern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2021 22:00 Uhr