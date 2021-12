Handelsverband fordert leichteren Zugang in die Geschäfte

Türken demonstrieren gegen Wohnungsnot

Ankara: In der türkischen Hauptstadt sind mindestens 90 Studenten festgenommen worden, die gegen die Wirtschaftspolitik des Landes demonstriert haben. Trotz eines Demonstrationsverbots in Ankara hatte eine linke Gewerkschaft dazu aufgerufen. Die Studenten protestierten vor allem gegen hohe Mieten und die hohe Inflation. Auch in Istanbul sorgten die steigenden Preise in der Türkei weiter für Unmut. Dort gingen heute Tausende auf die Straße. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat sich das Leben in Istanbul innerhalb eines Jahres um mehr als 50 Prozent verteuert. Kritiker der Regierung Erdogan werfen dem Präsidenten vor, mit seinen Einmischungen in die Politik der Notenbank die Inflation in die Höhe zu treiben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.12.2021 18:00 Uhr