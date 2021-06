Handelsverband fordert finanzielle Hilfen für Innenstädte

Nachrichtenarchiv - 21.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Handelsverband Deutschland, HDE, fordert von Bund, Ländern und Kommunen eine konzertierte Aktion Innenstadt, um Handel und Gastronomie massiv zu stärken. Mehr als 100.000 Einzelhandelsgeschäfte seien infolge der Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht, so HDE-Präsident Sanktjohanser im "Handelsblatt". Sie bräuchten Geld, denn sie seien nach den monatelangen Lockdowns so ausgezehrt, dasss sie notwendige Zukunftsinverstitionen kaum aus eigener Kraft stemmen könnten. Mit einem Innenstadtfonds und einem Digitalisierungsfonds sollten Innenstädte, Ortskerne und Stadtteilzentren revitalisiert werden, so der Handelsverbands-Chef.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.06.2021 06:00 Uhr