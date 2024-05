Handelsverbände warnen vor Zöllen auf chinesische Produkte

Berlin: Handelsverbände in Deutschland warnen davor, Produkte aus China mit Strafzöllen zu belegen. Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, Jandura, spricht mit Blick auf die von den USA angekündigten Zollerhöhungen auf viele chinesische Produkte von protektionistischen Schritten. Am Ende werde alles teurer, und die Verlierer seien Marktteilnehmer, Verbraucher, sowie Unternehmen, sagte Jandura dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Bei Autos zum Beispiel sei der europäische Markt abhängig von chinesischen Produkten, kein Modell komme derzeit ohne ein Teil aus China aus. Statt Zölle zu verhängen, müsse man den Wettbewerb annehmen, so der Handelsverbands-Präsident.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2024 10:00 Uhr