Handelsschiff sinkt vor türkischer Küste

Meldungsarchiv - 05.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Istanbul: Vor der türkischen Mittelmeerküste ist ein Handelsschiff gesunken. Fünf Menschen konnten gerettet werden, nach neun weiteren wird laut Küstenwache noch gesucht. Der Frachter war auf dem Weg vom türkischen Iskenderun in die Ukraine. Er fuhr unter der Flagge von Guinea-Bissau. Die Küstenwache war in der Nacht darüber informiert worden, dass das Schiff vor Antalya sinkt. Die Ursache für das Unglück ist noch unklar. An der Rettungsaktion waren ein Helikopter und andere Schiffe beteiligt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.04.2023 12:00 Uhr