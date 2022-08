Handelsketten schalten zum Stromsparen Rolltreppen ab

Berlin: Um Strom zu sparen, schalten immer mehr Geschäfte ihre Rolltreppen aus. Auch der Handel müsse auf die explodierenden Energiepreise reagieren, sagte der Chef der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, Müllenbach, der "Bild". So spare das Unternehmen bei der Beleuchtung und den Rolltreppen, wo es möglich sei. Auch in mehreren großen Einkaufszentren stehen die Rolltreppen in den Randzeiten still: Man schalte sie frühmorgens und in den Abendstunden aus, teilte der Betreiber von Einkaufszentren ECE mit. Ikea und weitere Unternehmen wie die Handelskette Konsum Weimar prüfen derzeit entsprechende Energiesparmaßnahmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2022 07:00 Uhr